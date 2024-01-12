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ABD Bankalarının Karları Değişti - Son Dakika
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ABD Bankalarının Karları Değişti

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ve Bank of America'nın net karı düşerken, Wells Fargo'nun net karı yükseldi ve Citigroup zarar açıkladı. JPMorgan Chase'in net karı yüzde 15 azalarak 9,3 milyar dolara düştü. Bank of America'nın net karı ise yüzde 56 azalarak 3,1 milyar dolara geriledi. Wells Fargo'nun net karı ise yüzde 9,2 artarak 3,4 milyar dolara çıktı. Citigroup ise 1,8 milyar dolar zarar açıkladı.

ABD Bankalarının Karları Değişti
12.01.2024 - 17:47,  Güncelleme: 17:50
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NEW ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ile Bank of America'nın net karı, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre düşerken, Wells Fargo'nun net karı yükseldi, Citigroup ise zarar açıkladı.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo ve Citigroup, 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 azalarak 9,3 milyar dolara düştü. JPMorgan Chase, 2022'nin son çeyreğinde 11 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 3,04 dolara geriledi. Bankanın hisse başına karı, bir önceki yılın aynı döneminde 3,57 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in geçen yılın son çeyreğindeki geliri de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 38,6 milyar dolara yükseldi. Banka, 2022'nin aynı döneminde 34,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bank of America'nın karında yüzde 56'lık düşüş

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın 2023'ün son çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56 azalarak 3,1 milyar dolara geriledi. Banka, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 7,1 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın son çeyreğinde 35 sente düştü. Bankanın hisse başına karı, 2022'nin aynı döneminde 85 sent olarak kaydedilmişti.

Bank of America'nın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 azalışla 22 milyar dolara indi. Banka, 2022'nin aynı döneminde 24,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Wells Fargo'nun net karı yüzde 9,2 arttı

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 artarak 3,4 milyar dolara çıktı. Banka, bir önceki yılın son çeyreğinde yaklaşık 3,2 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, 2023'ün son çeyreğinde 86 sente yükseldi. Bankanın hisse başına karı, 2022'nin aynı döneminde 75 sent seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 artarak 20,5 milyar dolara ulaştı. Banka, 2022'nin aynı döneminde 20 milyar dolar gelir elde etmişti.

Citigroup çalışan sayısını azaltıyor

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğinde net zararı 1,8 milyar dolar oldu. Banka, 2022'nin aynı çeyreğinde 2,5 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına zararı da geçen yılın son çeyreğinde 1,6 dolar oldu. Citigroup'un hisse başına karı, bir önceki yılın aynı döneminde 1,16 dolar olmuştu.

Bankanın 2023'ün son çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 17,4 milyar dolara indi. Citigroup, 2022'nin aynı döneminde gelirinin 18 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Wells Fargo, Citigroup, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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