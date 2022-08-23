ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı! - Son Dakika
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ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!

23.08.2022 22:57

ABD basını, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo'nun TÜSİAD'a Ruslarla çalışmama konusunda uyarı niteliğinde bir mektup gönderdiğini manşetlerine taşımıştı. Yaptırım tehdidi içeren mektubu doğrulayan TÜSİAD, durumun Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşıldığını açıkladı.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo'nun TÜSİAD'a bir mektup göndererek yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda Türk şirketlerini uyardığını yazdı. Adeyemo'nun, Rus kurum ve kişilerle iş yapanların yaptırımla karşılaşacağı konusunda uyarıda bulunduğu belirtilirken, haberde "Biden yönetimi, Türk şirketleri, yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda uyardı. ABD Hazine Bakanlığı, Moskova ile güçlü bağı olan NATO müttefikine, baskı uygulamaya devam ediyor" değerlendirmesi yer aldı.

"YAPTIRIM RİSKİNİ UNUTMAYIN"

Gönderilen mektupta "ABD tarafından yaptırım uygulanan kişilere maddi destek sağlayan her kişi veya kuruluş, ABD yaptırımları riski altındadır. Türk bankaları, Amerikan bankalarıyla bağlarını sürdürürken, yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla muhabir banka ilişkisi kuramaz. Yaptırım uygulanan Ruslarla ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın" ifadelerine yer verildiği öne sürülmüştü.

TÜSİAD MEKTUBU DOĞRULADI

Söz konusu mektupla ilgili olarak TÜSİAD'dan bir açıklama geldi. Mektubu doğrulayan TÜSİAD yönetimi, durumun Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşıldığını belirtti.

TÜSİAD'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını takip eden günlerde ABD ve AB başta olmak üzere 30'dan fazla ülke Rusya'ya yönelik yaptırım kararları almıştır. Bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir. İlgili mektup, TÜSİAD tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır."

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