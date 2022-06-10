ABD Başkanı Biden, enflasyonun gerektiği kadar keskin ve hızlı düşmediğini belirtti - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, enflasyonun gerektiği kadar keskin ve hızlı düşmediğini belirtti

10.06.2022 21:28
ABD Başkanı Biden, enflasyonun gerektiği kadar keskin ve hızlı düşmediğini belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun gerektiği kadar keskin ve hızlı düşüş göstermediğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun gerektiği kadar keskin ve hızlı düşüş göstermediğini ifade etti.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayı enflasyon verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son enflasyon raporunun, enflasyonla mücadeleyi neden en önemli ekonomik önceliği yaptığını gösterdiğine işaret eden Biden, "Kritik çekirdek enflasyonun ılımlı hale geldiğini görmek iyi olsa da görmemiz gereken kadar keskin ve hızlı bir düşüş göstermiyor." ifadesini kullandı.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın fiyat artışlarını ABD ve dünyada etkilediğini belirterek, benzin, enerji ve gıda fiyatlarındaki aylık artışa dikkati çekti.

Rus birliklerinin Ukrayna'yı tehdit etmeye başlamasından bu yana benzin fiyatlarının birçok yerde galon başına 2 dolar arttığını kaydeden Biden, "Ukrayna'da özgürlüğü savunmak için çalışmalarımıza devam ederken bile ABD'de fiyatları düşürmek için daha fazlasını hızlı şekilde yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, yönetimin fiyatları düşürmek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, Kongrenin acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Kongreye nakliye masraflarını azaltmak için bir yasa tasarısı geçirme çağrısında bulunan Biden, böylece mal fiyatlarının düşürülebileceğini kaydetti.

Biden, enerji ve reçeteli ilaçlar gibi ailelerin maliyetlerini azaltmaya yönelik yasa çıkarması için Kongreye ayrı bir çağrıda da bulundu.

Vergi reformunun da enflasyonist baskıyı daha da azaltabileceğine dikkati çeken Biden, bu önlemlerin ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonu düşürme çabalarını tamamlamak için önemli olduğunu vurguladı.

Biden, benzin fiyatlarının, enflasyonun önemli bir bölümünü oluşturduğunu ve Ukrayna'daki savaşın bunun başlıca nedeni olduğunu belirterek, ABD'nin gelecek yıl rekor miktarda petrol üretme yolunda ilerlediğini ve üretimi hızlandırmak için sektörle birlikte çalıştığını kaydetti.

ABD'de enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,6 ile 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Başkanı Biden, enflasyonun gerektiği kadar keskin ve hızlı düşmediğini belirtti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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