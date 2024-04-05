NEW New York borsası, beklentilerin üzerinde gerçekleşen istihdam verileri sonrasında güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artarak 38.664,98 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 5.158,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 kazançla 16.095,24 puana yükseldi.
ABD'de istihdam, 10 ayın en güçlü artışını kaydederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.
Ülkede tarım dışı istihdam, martta 303 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti, işsizlik oranı ise yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e geriledi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da beklentilere paralel olarak yüzde 0,3 artışla 34,69 dolara ulaştı.
Analistler, Fed yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin dünkü sözle yönlendirmelerini anımsatarak, son istihdam verilerinin, yüksek faiz oranlarının etkilerine rağmen ülkede iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.
İş gücü piyasasındaki sıkı duruşun, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığı yönündeki görüşünü güçlendirdiğine işaret eden analistler, bankanın bu yıl beklenen faiz indirimlerini geciktirebileceğini kaydetti.
Güçlü gelen istihdam verileri sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 8 baz puan artışla yüzde 4,39'a ulaştı.
Dolar endeksi 104,6'ya çıkarken, avro/dolar paritesi 1,08'e düştü.
Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in haziran ayında faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 58'e geriledi.
Son Dakika › Ekonomi › ABD Borsaları İstihdam Verileriyle Yükselişe Geçti - Son Dakika
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, tarihi Hive şehrinde buluştu. İki lider, Orta Asya'da istikrarın ve güvenliğin sağlanması, ekonomik işbirliği, ticaret, enerji, ulaştırma ve turizm gibi konuları görüştü. Ayrıca Kazakistan ile Özbekistan demir yolları arasında ortak işletme oluşturulması ve Trans Afgan koridorunun geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardılar.
Muğla, bin 480 kilometrelik kıyı şeridiyle Türkiye'nin en uzun kıyısına sahip olmasıyla birlikte, su ürünleri ve hayvansal ürünler ihracatında da Türkiye'de lider konumda bulunuyor. Su Ürünleri ve Hayvansal Ürünler sektörü, Mart ayında 137,3 milyon dolar olan ihracat rakamını 143,8 milyon dolara çıkardı. Ege Bölgesi'nde ise Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Mart ayında yüzde 5'lik artışla 143,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek liderliğini sürdürdü.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ile birlikte Erzurum Teknik Üniversitesi'nin inovasyon merkezlerinden olan Kristal Girişimcilik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, girişimcilere sunulan destekler ve ticarileşen projeler hakkında bilgi aldı.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigara kullanan vatandaşların alım gücünün düşmesiyle kaçağa yönelimin azaltılması için acilen zamların durdurulması gerektiğini belirtti. Sigara ve tütünde kaçak oranının yüzde 25'e kadar yükseldiğini ifade eden Palandöken, sigara zamlarının esnafın satışlarını düşürdüğünü ve devlete zarar olarak yansıdığını vurguladı.
Muş'ta bin 665 çiftçi tarafından 105 bin dekar alanda 635 bin ton şeker pancarı üretimi hedefleniyor. Tarım sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçiler pancar ekimine başladı. Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, pancar ekimiyle Muş'un tarım potansiyelinin değerlendirilmesi ve bölge ekonomisine canlılık kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Çiftçilere destekler sağlanması ve üretim sürecinin takibi için çalışmalar yürütülüyor.
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentteki 182 projenin yatırım maliyetinin 51 milyar 919 milyon 455 bin lira olduğu açıklandı. Tanrısever, projeler için harcanan miktarı ve ödeneğin durumunu paylaşarak, tamamlanan, devam eden, ihale aşamasında olan ve henüz başlanılmamış projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, KÖYDES Programı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler de açıklandı.
Pandemi sonrası kalkınma için Avrupa Birliği'nden (AB) rekor miktarda destek paketi alan İtalya'da bu fonların yolsuz kullanımıyla ilgili büyük bir operasyon başlatıldı. Venedik merkezli operasyonda 22 kişi gözaltına alındı ve 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu. Avusturya, Romanya ve Slovakya'da da operasyon ve baskınlar yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında iş insanları, noter ve muhasebeciler de bulunuyor. El koyulan mal varlıkları arasında lüks otomobiller, villalar ve kripto paralar da yer alıyor. Dolandırıcılık ağı, İtalyan şirketlerinin rekabet gücünü ve dijitalleşme sürecini desteklemek amacıyla verilen fonlardan faydalandı. Operasyon sonrası, AB destek paketi ve bağlantılı ulusal finansmanlara yolsuzluk karışması endişesi yeniden tartışılıyor.
İstanbul'un en eski alışveriş merkezlerinin yer aldığı Eminönü'nde, Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar, kentin uğrak yerlerinden olan Mısır Çarşısı ve çevresine gelerek alışveriş yaptı. Oluşan hareketlilik dron ile havadan görüntülendi. Ramazan Bayramına sayılı gün kala İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Eminönü Meydanı'nda bulunan Mısır Çarşısı'na geldi. Çarşıda gezen vatandaşlar bayramlık şeker ve ikramlıklardan aldı. Yarından itibaren daha yoğun olacağını belirten vatandaşlar; kahve, çikolata gibi ikramlıklardan aldıklarını söyledi. Eminönü'nde yaşanan alışveriş hareketliliği havadan dron görüntülendi. - İSTANBUL
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