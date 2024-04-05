ABD Borsaları İstihdam Verileriyle Yükselişe Geçti

İtalya'da AB Destek Paketi Yolsuzluk Operasyonu

Pandemi sonrası kalkınma için Avrupa Birliği'nden (AB) rekor miktarda destek paketi alan İtalya'da bu fonların yolsuz kullanımıyla ilgili büyük bir operasyon başlatıldı. Venedik merkezli operasyonda 22 kişi gözaltına alındı ve 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu. Avusturya, Romanya ve Slovakya'da da operasyon ve baskınlar yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında iş insanları, noter ve muhasebeciler de bulunuyor. El koyulan mal varlıkları arasında lüks otomobiller, villalar ve kripto paralar da yer alıyor. Dolandırıcılık ağı, İtalyan şirketlerinin rekabet gücünü ve dijitalleşme sürecini desteklemek amacıyla verilen fonlardan faydalandı. Operasyon sonrası, AB destek paketi ve bağlantılı ulusal finansmanlara yolsuzluk karışması endişesi yeniden tartışılıyor.