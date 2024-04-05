ABD Borsaları İstihdam Verileriyle Yükselişe Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Borsaları İstihdam Verileriyle Yükselişe Geçti

New York borsası, beklentilerin üzerinde gerçekleşen istihdam verileri sonrasında güne yükselişle başladı. ABD'de istihdam, 10 ayın en güçlü artışını kaydederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi. Bu durum, Fed'in faiz indirimlerini geciktirebileceği spekülasyonlarını güçlendirdi.

05.04.2024 17:01  Güncelleme: 17:05
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NEW New York borsası, beklentilerin üzerinde gerçekleşen istihdam verileri sonrasında güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artarak 38.664,98 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 5.158,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 kazançla 16.095,24 puana yükseldi.

ABD'de istihdam, 10 ayın en güçlü artışını kaydederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam, martta 303 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti, işsizlik oranı ise yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da beklentilere paralel olarak yüzde 0,3 artışla 34,69 dolara ulaştı.

Analistler, Fed yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin dünkü sözle yönlendirmelerini anımsatarak, son istihdam verilerinin, yüksek faiz oranlarının etkilerine rağmen ülkede iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

İş gücü piyasasındaki sıkı duruşun, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığı yönündeki görüşünü güçlendirdiğine işaret eden analistler, bankanın bu yıl beklenen faiz indirimlerini geciktirebileceğini kaydetti.

Güçlü gelen istihdam verileri sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 8 baz puan artışla yüzde 4,39'a ulaştı.

Dolar endeksi 104,6'ya çıkarken, avro/dolar paritesi 1,08'e düştü.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in haziran ayında faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 58'e geriledi.

Kaynak: AA

New York, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Borsaları İstihdam Verileriyle Yükselişe Geçti - Son Dakika

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