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ABD Borsası Güçlü Büyüme Verileriyle Yükseldi - Son Dakika
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ABD Borsası Güçlü Büyüme Verileriyle Yükseldi

New York borsası, ABD'nin güçlü gelen büyüme verileri sonrasında günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yaklaşık 250 puan değer kazandı ve yüzde 0,64 artışla 38.049,13 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,53 artarak 4.894,16 puana yükseldi ve kapanış rekoru tazeledi. Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kazançla 15.510,50 puana ulaştı. ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023'ün ekim-aralık döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 artış gösterdi. Analistler, beklenenden daha güçlü gelen GSYH'nin ekonomide 'yumuşak iniş' şansını artırdığını vurgulayarak, ABD ekonomisinin resesyon korkularına meydan okuduğunu ve seçim yılında iyimser bir tablo sunduğunu belirtti.

ABD Borsası Güçlü Büyüme Verileriyle Yükseldi
26.01.2024 - 00:41,  Güncelleme: 00:41
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NEW New York borsası, ABD'nin güçlü gelen büyüme verileri sonrasında günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yaklaşık 250 puan değer kazandı ve yüzde 0,64 artışla 38.049,13 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 artarak 4.894,16 puana yükseldi ve kapanış rekoru tazeledi. Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kazançla 15.510,50 puana ulaştı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023'ün ekim-aralık döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 artış gösterdi.

Geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,7'lik artış kaydetti. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel arttı.

Analistler, beklenenden daha güçlü gelen GSYH'nin ekonomide "yumuşak iniş" şansını artırdığını vurgulayarak, ABD ekonomisinin resesyon korkularına meydan okuduğunu ve seçim yılında iyimser bir tablo sunduğunu belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 20 Ocak ile biten haftada 214 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede mal ticareti açığı, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 1 azalışla 88,5 milyar dolara geriledi. Toptan eşya stokları aralıkta yüzde 0,4 artarak 897,7 milyar dolara ulaşırken, Kasım 2022'den bu yana ilk artışını kaydetti. Perakende stokları da yüzde 0,8 yükselişle 803,3 milyar dolara yükseldi.

ABD'de yeni konut satışları da geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 8 artışla 664 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Tesla, beklentilerin altında finansal sonuçlar bildirirken, şirket araç hacmindeki büyümenin 2024'te geçen yıla kıyasla daha düşük olabileceği konusunda uyardı. Tesla hisseleri bugün yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.

Gelirinin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 4 arttığını açıklayan ve bu yıl için de yaklaşık 12 milyar dolarlık serbest nakit akışı beklediğini bildiren IBM'in hisseleri ise yüzde 10'a yakın artış kaydetti.

Kaynak: AA
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