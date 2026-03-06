ABD Borsası, İstihdam Verileri ile Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Borsası, İstihdam Verileri ile Düştü

06.03.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, zayıf istihdam verileri ve Orta Doğu gerilimleriyle açılışta değer kaybetti.

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilim devam ederken ABD'de istihdamın şubatta düştüğünü gösteren veriler sonrası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,53 azalarak 47.223,40 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,29 azalışla 6.742,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,44 kayıpla 22.422,03 puana indi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken ABD'de zayıf gelen istihdam verilerinin de etkisiyle pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, İran ile "koşulsuz teslimiyet" haricinde anlaşma olmayacağını belirtti.

Bölgede şiddetlenen çatışma nedeniyle küresel ticaret için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasına gelirken, arz endişeleriyle petrol fiyatlarındaki yükseliş devam etti.

Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 17.30 itibarıyla yüzde 6'nın üzerinde artarak 90,6 dolar olurken, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 8'den fazla artışla 88,1 dolardan alıcı buldu.

Enerji maliyetlerinin artmasının enflasyonu körüklemesinden endişe duyulurken, ABD'de açıklanan veriler ekonomide istihdam kaybı yaşandığını ortaya koydu.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam şubatta artış beklentilerinin aksine 92 bin kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseldi.

Tarım dışı istihdama ilişkin ocak ve geçen yılın aralık ayı verilerinde de aşağı yönlü revizyona gidildi.

Analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın faiz indirimi için destekleyici bir faktör olabileceğini, ancak petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalması durumunda bunun enflasyonda yükselişe yol açma riski dikkate alındığında ABD Merkez Bankası (Fed) için işlerin zorlaşabileceğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, İran'la savaşın enflasyon üzerinde kalıcı bir etkisinin olmasını beklemediğini ifade etti.

Benzin fiyatlarındaki artışın tüketiciler için ilk etapta bir fiyat şoku yaratabileceğini belirten Waller, "Politikanın geleceği açısından düşündüğümüzde bunun kalıcı enflasyona yol açması olası değil." dedi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de CNBC televizyonuna verdiği röportajda, şubat ayına ilişkin zayıf gelen istihdam verilerinin para politikası açısından halihazırda zor olan karar alma ortamını daha da zorlaştıracağına işaret etti.

Daly, "İş gücü piyasasının istikrar kazandığına dair umutlar belki fazla abartılıydı ve iş gücü piyasasını gerçekten yakından takip etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, New York, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Borsası, İstihdam Verileri ile Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Bonservisinde indirim Hakan Çalhanoğlu Inter’i dize getirdi Bonservisinde indirim! Hakan Çalhanoğlu Inter'i dize getirdi
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA’larla hedef alındı İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı

18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 18:50:42. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Borsası, İstihdam Verileri ile Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.