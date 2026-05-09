ABD Borsası İstihdam Verileriyle Yükseldi

New York borsası, beklentileri aşan istihdam verileri sonrasında haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 49.609,16 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 artarak 7,398.93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 artışla 26.247,08 puana ulaştı. İki endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

ABD'de istihdam beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam nisanda 115 bin kişi arttı, işsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 4,3 oldu. Tarım dışı istihdamın bu dönemde 65 bin kişi artması öngörülüyordu.

Analistler, verilerin iş gücü piyasasının sağlamlığına işaret ettiğini ve aynı zamanda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını bir süre daha sabit tutacağı yönündeki beklentileri güçlendirdiğini kaydetti.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi ise mayısta 48,2 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Orta Doğu'daki gerilime dair gelişmeler de yakından takip edilirken, dün ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde karşılıklı ateş açmalarıyla bölgedeki çatışmaların yeniden alevlenebileceğine dair endişeler arttı.

Buna karşın ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin devam ettiğini belirterek, saldırıları "sadece bir sevgi dokunuşu" olarak nitelendirdi.

Ayrıca Trump, dün iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine rağmen İranlılarla görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, "Bu her an olabilir. Belki de olmaz ama her an olabilir. Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran ile süren görüşmelere ilişkin Tahran'dan bir yanıt beklediklerini söyledi.

Bu gelişmelerle sınırlı bir yükseliş kaydeden Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 0,6 artarak 100,65 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,82 dolardan alıcı buldu.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, faiz oranlarının yönüne ilişkin tüm seçeneklerin masada olduğuna işaret etti.

Goolsbee, "Mevcut duruma bakıp da masada akla gelebilecek tek seçeneğin faiz indirimleri olduğunun nasıl düşünüldüğünü anlamıyorum." diye konuştu.