ABD bugün başta Putin olmak üzere Rus hükümet yöneticilerine yönelik yeni yaptırımlar açıklayacak - Son Dakika
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ABD bugün başta Putin olmak üzere Rus hükümet yöneticilerine yönelik yeni yaptırımlar açıklayacak

06.04.2022 08:21
ABD bugün başta Putin olmak üzere Rus hükümet yöneticilerine yönelik yeni yaptırımlar açıklayacak

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki; bugün başta Putin olmak üzere pek çok Rus yöneticiye yönelik yeni yaptırımlar açıklayacaklarını duyurdu. Yaptırımlar Avrupa ile eş zamanlı olarak Rus devletine bağlı kurum ve kuruluşları hedef alacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YAPTIRIMLAR RUS DEVLETİNE BAĞLI KURUMLARI HEDEF ALACAK"

Basında ABD'nin bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağına ilişkin çıkan haberleri teyit eden Psaki, "Bu yaptırımlar, Rus hükümet yetkililerini, aile üyelerini, Rus devletine bağlı kurum ve kuruluşları hedef alacak. Yaptırımları bugün açıklayacağız" ifadesini kullandı.

AVRUPALI MÜTTEFİKLERLE EŞ ZAMANLI OLARAK UYGULANACAK

Psaki, daha önceki yaptırımlarda olduğu gibi bu yaptırımları da Avrupalı müttefikleri ile iş birliği içinde eş zamanlı olarak uygulayacaklarına işaret ederek, yaptırım paketinin içinde Rusya'ya yönelik yatırım kısıtlamalarının da olacağını kaydetti.

''ZELENSKİ'NİN BMGK KONUSUNDAKİ HAYAL KIRIKLIĞINI PAYLAŞIYORUZ''

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) konuşmasında, konseyin Ukrayna için elinden geleni yapmadığı ve Rusya'nın konseyin hala daimi üyesi olduğu eleştirilerine ilişkin Psaki, şunları kaydetti:

"Zelenski'nin Rusya'nın hala BMGK'nin daimi üyesi olmasına ilişkin hayal kırıklığını paylaşıyoruz ve bu konuda bir değişim göremiyoruz. Biz şu anda birçok alanda Ukrayna'ya yardım sağlamaya çalışıyoruz. Bunlardan birisi Ukrayna'ya doğrudan askeri ekipman sağlamak."

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray Sözcüsü, Hükümet, Rus, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD bugün başta Putin olmak üzere Rus hükümet yöneticilerine yönelik yeni yaptırımlar açıklayacak - Son Dakika


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