ABD bütçesi şubatta 217 milyar dolarlık açık verdi - Son Dakika
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ABD bütçesi şubatta 217 milyar dolarlık açık verdi

10.03.2022 22:43
ABD bütçesi şubatta 217 milyar dolarlık açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 30 azalarak 217 milyar dolar oldu.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 30 azalarak 217 milyar dolar oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının şubat ayında federal hükümetin bütçe açığı 217 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 311 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı şubatta, geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 30'luk azalış gösterdi.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin şubatta 49,5 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 artarak 290 milyar dolara yükselirken, harcamaları yaklaşık yüzde 9 azalarak 506 milyar dolara çıktı.

Ülkede 2022 mali yılının beşinci ayı olan şubat itibarıyla toplam bütçe açığı 476 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1,1 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk beş ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 8 azalarak 2,3 trilyon dolara gerilerken, gelirler yaklaşık yüzde 26 artışla 1,8 trilyon dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında toplam 2,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükümet Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'deki 3,1 trilyon dolarlık açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD bütçesi şubatta 217 milyar dolarlık açık verdi - Son Dakika


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