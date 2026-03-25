ABD Cari İşlemler Açığı Düşüşte

25.03.2026 16:26
ABD'de cari işlemler açığı, geçen yılın (2025) dördüncü çeyreğinde yüzde 20,2 azalışla 190,7 milyar dolara gerileyerek 2021'in ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 20,2 azalışla 190,7 milyar dolara indi.

Böylece cari işlemler açığı, 2021'in ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 211 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de geçen yılın üçüncü çeyreği için açıklanan cari açık verisi ise 226,4 milyar dolardan 239,1 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,4 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 seviyesindeydi.

Cari açığın geçen yılın son çeyreğinde daralmasında, birincil gelir dengesinin fazlaya dönmesi ve mal ticareti açığının azalması etkili oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:47:35.
