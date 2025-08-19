ABD, Çelik ve Alüminyum Gümrük Tarifelerini Genişletti - Son Dakika
Ekonomi

ABD, Çelik ve Alüminyum Gümrük Tarifelerini Genişletti

19.08.2025 22:00
ABD, çelik ve alüminyum ithalatında 407 ürün kategorisine yüzde 50 gümrük tarifesi uygulayacak.

ABD Ticaret Bakanlığı, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 50 gümrük tarifelerinin kapsamını 407 ürün kategorisini kapsayacak şekilde genişletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çelik veya alüminyum kullanılarak üretilmiş makineler, ekipmanlar, vinçler, rüzgar türbin parçaları, taşıt parçaları ve mobilya iskeletleri gibi ürünler, çelik ve alüminyum türev ürünleri listesine dahil edildi.

Böylece, 407 ürün kategorisindeki çelik ve alüminyum içeriğine yüzde 50 oranındaki gümrük vergisi uygulanacak.

Çelik ve alüminyum dışındaki malzeme içerikleri ise mevcut diğer tarifelere tabi olmaya devam edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD, Çelik ve Alüminyum Gümrük Tarifelerini Genişletti - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD, Çelik ve Alüminyum Gümrük Tarifelerini Genişletti - Son Dakika
