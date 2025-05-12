ABD-Çin Anlaşması Kripto Piyasasını Canlandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD-Çin Anlaşması Kripto Piyasasını Canlandırdı

ABD ve Çin'in gümrük tarifelerinde anlaşması, kripto para piyasasının değerini yüzde 1,04 artırdı.

12.05.2025 14:36
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Küresel kripto para piyasasının değeri, ABD ve Çin'in gümrük tarifelerinde anlaşmaya varmasıyla yüzde 1'den fazla arttı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 1,04 artarak 3 trilyon 370 milyar doların üzerine çıktı.

Analistler, ABD ve Çin'in gümrük tarifelerinde anlaşmasının, yatırımcıların risk iştahını yükselttiğini ve bu durumun da en riskli varlıklar arasında gösterilen kripto para piyasasında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

Bir süredir ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için taraflar hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek bazı maddelerde anlaştılar. Buna göre, taraflar, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tarifelerin 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a ve Çin'in de aynı süre zarfında ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürülmesi konusunda mutabık kaldı.

ABD ile Çin arasındaki anlaşmanın duyurulmasının ardından fiyatı 105 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, TSİ 14.00 itibarıyla 104 bin 531 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 1,88 değer kazanarak 2 bin 563 dolar seviyesine yükseldi.

Kaynak: AA

Kripto Para, Ekonomi, Bitcoin, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD-Çin Anlaşması Kripto Piyasasını Canlandırdı - Son Dakika

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