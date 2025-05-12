ABD-Çin Gümrük Anlaşması Piyasaları Canlandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD-Çin Gümrük Anlaşması Piyasaları Canlandırdı

ABD ve Çin, gümrük vergilerini üç ay süreyle düşürme anlaşması sağladı. Piyasalar rall yaptı.

12.05.2025 23:55
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NEW New York borsası, ABD ile Çin'in, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürme konusunda anlaştığını bildirmesinin ardından haftanın ilk işlem gününü ralliyle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 1100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,81 artarak 42.410,10 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,26 artışla 5.844,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,35 kazançla 18.708,34 puana tırmandı.

Hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilen ticaret müzakereleri sonrasında ABD ile Çin karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşırken, pay piyasalarında risk iştahının artmasıyla pozitif seyir izlendi.

Anlaşma kapsamında 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 günlüğüne yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Cenevre'de yapılan verimli görüşmelerin ardından Çin ile tam bir "yeniden başlangıç" sağladıklarını belirterek Çin'in tüm parasal olmayan engellerini askıya alacağını ve kaldıracağını ifade etti.

Trump, anlaşmanın otomobil, çelik ve alüminyum gibi ürünlere uygulanan ya da ilaçlara uygulanabilecek tarifeleri kapsamadığını söyledi.

Çin'e zarar vermeye çalışmadıklarını vurgulayan Trump, belki hafta sonu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile konuşacağını kaydetti.

Trump, Çin ile 90 günün sonunda uzun vadeli bir anlaşmaya varılamaması halinde tarifelerin yeniden yüzde 145'e çıkıp çıkmayacağı sorusu üzerine de, "Hayır ama önemli ölçüde yükselir." yanıtını verdi. Trump, anlaşma sağlanacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, yüzde 17 azalışla 18,2'ye düştü ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da karşılıklı tarifeleri duyurmasından önce görülen seviyelere indi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise 10 baz puan artışla 4,48'e çıktı.

Analistler, Çin ile tarife anlaşmasında hızlı ilerleme kaydedilmesinin piyasaları desteklediğini ifade ederek bunun, küresel ekonomiyi sarsan ticaret gerginliklerini çözmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yatırımcıların resesyon korkularının hafiflediğine işaret eden analistler, ancak iki ülke arasındaki yumuşamanın 3 ayın sonunda devam edip etmeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu kaydetti.

Anlaşma duyurusunun ardından tedarik zincirlerinde Çin'den ithalatı önemli yer tutan şirketlerle çip şirketlerinin hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.

Amazon'un hisseleri yüzde 8'in üzerinde, Dell'in hisseleri yaklaşık yüzde 8, Best Buy'ın hisseleri yüzde 6,6, Apple'ın hisseleri yüzde 6,3 değer kazandı. Çip şirketi Nvidia'nın hisseleri de yüzde 5,4 artış kaydetti.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump'ın ülkede reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmek amacıyla bugün kararname imzalayacağını duyurması sonrasında düşen bazı ilaç şirketlerinin hisseleri, sektörde kararnamenin korkulduğu kadar kötü karşılanmaması sonrasında yükselişe geçti.

Merck'in hisseleri yüzde 6'ya yakın, Pfizer'ın hisseleri yüzde 3,6, Bristol-Myers Squibb'in hisseleri yüzde 3,7 ve Eli Lilly'nin hisseleri yaklaşık yüzde 3 arttı.

Analistler, yatırımcıların bu hafta ticaret müzakerelerine dair gelişmelerin yanı sıra nisan ayı enflasyon verilerini de takip edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dow Jones, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD-Çin Gümrük Anlaşması Piyasaları Canlandırdı - Son Dakika

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