ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı Düşerken Başvurular Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı Düşerken Başvurular Arttı

ABD\'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı Düşerken Başvurular Arttı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,08'e inerken, mortgage başvuruları yüzde 0,5 yükseldi. Konut satın almaya yönelik başvurular düşerken, yeniden finansman başvuruları arttı. Mortgage faizlerinin hala yüksek olduğu ve satılık konut stoklarının sıkı kaldığı belirtildi.

15.05.2024 17:15
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NEW ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,08'e inerken, mortgage başvuruları yüzde 0,5 yükseldi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 10 Mayıs ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 0,5 yükseldi.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 2 düşerken, yeniden finansman başvuruları yüzde 5 arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,18'den yüzde 7,08'e geriledi.

Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,60'tan yüzde 6,61'e yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, ABD'de hazine tahvili faizlerinin geçen hafta düşmeye devam ettiğine işaret etti.

Ülkede 30 yıllık mortgage faizlerinin de art arda ikinci hafta gerilediğini vurgulayan Kan, geçen hafta yüzde 7,08 ile nisan ayı başından bu yana en düşük seviyenin görüldüğüne dikkati çekti.

Kan, bunun yeniden finansman başvurularında artışa yol açtığını ve ev almak isteyenlere fayda sağladığını belirterek, ancak mortgage faizlerinin hala bir yıl öncesine göre çok daha yüksek olduğunu ve satılık konut stoklarının sıkı kaldığını ifade etti.

Kaynak: AA

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