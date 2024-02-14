ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı son iki ayın en yükseği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı son iki ayın en yükseği

ABD\'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı son iki ayın en yükseği

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı son iki ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 6,87'ye çıktı. Mortgage başvuruları ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,3 azaldı. Yüksek faiz oranları ve düşük ikinci el konut stoku nedeniyle satın alma başvuruları da zayıf kaldı.

14.02.2024 17:31  Güncelleme: 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,87 ile yaklaşık son iki ayın en yüksek seviyesini gördü.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 9 Şubat ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,3 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3, yeniden finansman başvuruları da yüzde 2 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,80'den yüzde 6,87'ye çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,14'ten yüzde 6,30'a yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen hafta mortgage faizlerinin yükselmesi nedeniyle başvuru faaliyetlerinin zayıf olduğuna işaret ederek, 30 yıl vadeli konut kredisi faizinin Aralık 2023'ün başından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını bildirdi.

Yüksek faiz oranları ve hala düşük olan ikinci el konut stoku nedeniyle satın alma başvurularının da zayıf kaldığını ifade eden Kan, yeniden finansman başvurularının ise durgun olmasına rağmen bir önceki yıla göre daha fazla olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı son iki ayın en yükseği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 17:51:52. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı son iki ayın en yükseği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement