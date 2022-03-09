ABD'de açık iş sayısı ocakta düşüş gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de açık iş sayısı ocakta düşüş gösterdi

09.03.2022 21:00
ABD'de açık iş sayısı ocakta düşüş gösterdi

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ocakta 11 milyon 263 bine gerilemesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ocakta 11 milyon 263 bine gerilemesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 185 bin azalarak 11 milyon 263 bine indi.

Bu dönemde gösterdiği düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının 10 milyon 925 bin olması öngörülüyordu. Açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta 11 milyon 448 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısının azalış gösterdiği sektörler, konaklama ve gıda hizmetleri, ulaşım ve ardiye ile federal hükümet oldu. Diğer hizmetler ve dayanıklı mal imalatı alanlarında ise açık iş sayısı artış kaydetti.

İşe alım sayısı ise ocakta 7 bin artarak 6 milyon 457 bine çıktı.

Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı ocakta toplamda 6 milyon 58 bine ulaştı.

Bu dönemde işini bırakanların sayısı ise ocakta 151 bin kişi azalarak 4,3 milyona geriledi.

Analistler, açık iş sayısı verisinin ocakta düşüş göstermesine rağmen iş gücü sıkıntısının devam ettiğini gösterdiğini ve verinin güçlü ücret artışlarının devam ederek enflasyonun yüksek seyretmesine katkıda bulunacak sıkı iş gücü piyasasına işaret ettiğini belirtti.

YORUMLAR
500
Domuzdan insana ilk kalp naklinin yapıldığı kişi, 2 ay sonra yaşamını yitirdi Domuzdan insana ilk kalp naklinin yapıldığı kişi, 2 ay sonra yaşamını yitirdi Son dakika haber: ABD'deki Kongre baskını için açılan ilk dava mahkumiyetle sonuçlandı Son dakika haber: ABD'deki Kongre baskını için açılan ilk dava mahkumiyetle sonuçlandı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de açık iş sayısı ocakta düşüş gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkisini göstermeye başladı! Yarın şiddetini artıracak
20:36 İstanbullular dikkat! Kar yağışı başladı! İmamoğlu alınan önlemleri sıraladı
20:32 Zor kurada isimler belli oldu! Peki, Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak?
20:10 Konuşmasına Türkçe başladı! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir araya geldi
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
20:02 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
19:53 Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı
19:50 Portekiz maçına hazırız! Stefan Kuntz, milli takıma çağıracağı iki futbolcuyu açıkladı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 21:06:35. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de açık iş sayısı ocakta düşüş gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement