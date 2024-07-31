ABD'de Bekleyen Konut Satışları Haziranda Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Bekleyen Konut Satışları Haziranda Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, haziranda yüzde 4,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından açıklanan verilere göre, bekleyen konut satışları endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artarak 74,3'e yükseldi. Bu artış, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bekleyen konut satışları endeksi, konut stoklarındaki artışın etkisiyle daha fazla sözleşmenin imzalanmasına yol açtı. Ayrıca, birden çok teklifin yoğunluğunun azalmasıyla alıcılar daha avantajlı bir konumda bulunuyor.

31.07.2024 18:07
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ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, haziranda yüzde 4,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), haziran ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artışla 74,3'e çıktı.

Piyasa beklentileri bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 1,4 artması yönündeydi.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, mayısta aylık yüzde 1,9 azalışla 70,9 olarak kaydedilmişti.

Bekleyen konut satışları, haziranda yıllık bazda ise yüzde 2,6 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut stoklarındaki artışın daha fazla sözleşmenin imzalanmasına yol açmaya başladığını belirtti.

Yun, birden çok teklifin yoğunluğunun daha az, alıcıların daha avantajlı bir konumda olduğunu ifade etti. ???????

Kaynak: AA

Nar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Bekleyen Konut Satışları Haziranda Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika

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