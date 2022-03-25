ABD'de bekleyen konut satışları şubatta piyasa beklentilerinin aksine düşüşünü sürdürdü - Son Dakika
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ABD'de bekleyen konut satışları şubatta piyasa beklentilerinin aksine düşüşünü sürdürdü

25.03.2022 17:45
ABD'de bekleyen konut satışları şubatta piyasa beklentilerinin aksine düşüşünü sürdürdü

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 4,1 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş göstermeye devam etti.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 4,1 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş göstermeye devam etti.

National Association of Realtors (NAR), şubat ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 4,1 azalarak 104,9 değerine geriledi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren verinin yüzde 1 artması öngörülüyordu. Düşüşünü 4'üncü aya taşıyan bekleyen konut satışları, ocakta da aylık bazda yüzde 5,8 azalmıştı.

Satışlar, şubatta yıllık bazda ise yüzde 5,4'lük düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, bekleyen işlemlerin esas olarak satılık konut sayısının düşük olması nedeniyle şubatta azaldığını belirtti.

Alıcı talebinin hala yoğun olduğuna işaret eden Yun, alıcıların yükselen konut fiyatlarının yanı sıra artan konut kredisi (mortgage) oranlarıyla karşı karşıya kaldığını aktardı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de bekleyen konut satışları şubatta piyasa beklentilerinin aksine düşüşünü sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de bekleyen konut satışları şubatta piyasa beklentilerinin aksine düşüşünü sürdürdü - Son Dakika
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