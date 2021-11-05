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ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak - Son Dakika
BBC

ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak

05.11.2021 11:26

New York'un yeni seçilen Belediye Başkanı Eric Adams, ilk üç maaşını Bitcoin ile alacağını dile getirdi. Daha önce Miami Belediye Başkanı Francis Suarez de benzer bir açıklamaya yer vermişti. Bu açıklamalar kripto yatırımcılarını çekmek adına iki şehir arasında ciddi bir rekabete işaret ediyor.

ABD'de bu hafta yapılan seçimler sonucunda New York'un yeni belediye başkanı olan Eric Adams, ilk üç maaşını Bitcoin ile alacağını açıkladı. Demokratlar'ın adayı iken oyların yarısından fazlasını alarak belediye başkanı seçilen Adams, görevine ocak ayında başlıyor.

"ŞEHRE AİT BİR KRİPTO PARA ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Adams, Twitter'dan yaptığı açıklamada New York'un kripto para endüstrisinin ve hızla büyüyen diğer yenilikçi sektörlerin merkezi olacağını aktardı. Adams, Bloomberg'in radyo programında yaptığı açıklamada Miami'de olduğu gibi New York'ta da şehre ait bir kripto para ortaya çıkarmak istediğini söyledi.

Miami'den sonra New York! ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak
New York'un yeni belediye başkanı Eric Adams.

İLK ADIM MIAMI BELEDİYE BAŞKANI SUAREZ'DEN GELMİŞTİ

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, şehre ait bir kripto para yaratarak bu açıdan adım atan ilk siyasetçi olmuştu. New York'un ekonomik kalkınma birimi 2019 yılında Manhattan'da bir blok zincir merkezi kurdu; ancak Bloomberg'in haberine göre bu merkezin internet sitesi çalışmıyor, merkez de telefonlara dönmüyor.

MAAŞIN YÜZDE 100'ÜNÜ BITCOIN'LE ALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez de bundan sonraki maaşının yüzde 100'ünü Bitcoin ile alacağını açıklamıştı. Ancak bu aşamada Suarez maaşını belediyeden Bitcoin şeklinde almayacak, dolarla aldığı maaşın bir ödeme sistemi üzerinden Bitcoin'e dönüşürek hesabına geçmesini sağlayacak.

Miami'den sonra New York! ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak
Miami Belediye Başkanı Francis Suarez.

SUAREZ: ADAMS İLE REKABETTEN ÖTÜRÜ MUTLUYUM

Suarez, Bloomberg'e mail ile yaptığı açıklamada Adams ile iyi bir arkadaş olduklarını ve bu arkadaşça rekabetten ötürü mutlu olduğunu söyledi. Aynı zamanda Adams'ın Amerikan şehirlerini kripto parada öncü konuma yerleştirmekte ve finansal sistemi demokratikleştirmekte kendisine katıldığı için sevindiğini aktardı. Adams ve Suarez'in bu adımı Bitcoin'in bir para birimi olarak kullanılmasının önünü açacak mı henüz bilinmiyor.

POLİS MEMURU OLARAK GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Oyların yüzde 67'sini alarak bu hafta seçilen Adams, New York tarihinin ikinci siyah belediye başkanı olarak görev yapacak. 61 yaşındaki Adams, kamu güvenliğini kampanyasının merkezine koymuştu. 1984 yılında polis memuru olarak göreve başlayan Adams, başkomiser olarak 2006'da mesleğini bıraktıktan sonra siyasete atıldı.

ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak

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Son Dakika Ekonomi ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak - Son Dakika Ekonomi

BBC

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