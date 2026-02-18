ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Düştü

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı geçen yıl aralık ayında yüzde 1,4 ile beklenenden az düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin dayanıklı mal sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azalarak 319,6 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin tutarının bu dönemde yüzde 1,8 azalması yönündeydi.

Dayanıklı mal siparişlerinin tutarı geçen yıl kasımda yüzde 5,4 artmıştı.

Ulaşım hariç siparişler geçen yıl aralıkta yüzde 0,9 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 2,5 düştü.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.