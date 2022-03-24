ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta beklenenden fazla azaldı - Son Dakika
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta beklenenden fazla azaldı

24.03.2022 17:03
ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta beklenenden fazla azaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta aylık yüzde 2,2 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta aylık yüzde 2,2 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azalarak 271,5 milyar dolara geriledi.

Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü gösteren dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,5 azalması öngörülüyordu. Söz konusu veri, ocakta yüzde 1,6 artışla 277,6 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin geçen aydaki azalışında, art arda 3 aylık yükselişin ardından ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerin yüzde 5,6 azalması etkili oldu.

Ulaşım hariç siparişler geçen ay yüzde 0,6 azalırken, savunma hariç siparişler yüzde 2,7'lik düşüş kaydetti.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

YORUMLAR
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta beklenenden fazla azaldı - Son Dakika


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