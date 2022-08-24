Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla 100 milyon doların altında bir azalışla 273,5 milyar dolar oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda beklentileri karşılayamadı - Son Dakika

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