ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda beklentileri karşılayamadı - Son Dakika
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda beklentileri karşılayamadı

24.08.2022 16:10
ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda beklentileri karşılayamadı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, temmuzda belirgin bir değişim göstermeyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, temmuzda belirgin bir değişim göstermeyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla 100 milyon doların altında bir azalışla 273,5 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,6 artması yönündeydi.

Dayanıklı mallara yönelik siparişler, haziranda yüzde 2,2 artışla 273,5 milyar dolar olmuştu.

Art arda 3 ay artış gösteren ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler geçen ay yüzde 0,7 azalış kaydetti.

Ulaşım hariç siparişler temmuzda yüzde 0,3 ve savunma hariç siparişler ise yüzde 1,2 arttı.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda beklentileri karşılayamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda beklentileri karşılayamadı - Son Dakika
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