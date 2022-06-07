ABD'de dış ticaret açığı nisanda beklenenden fazla geriledi - Son Dakika
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ABD'de dış ticaret açığı nisanda beklenenden fazla geriledi

07.06.2022 16:15
ABD'de dış ticaret açığı nisanda beklenenden fazla geriledi

ABD'de dış ticaret açığı, nisanda aylık yüzde 19,1 azalışla 87,1 milyar dolara inerek piyasa beklentilerinin üzerinde düştü.

ABD'de dış ticaret açığı, nisanda aylık yüzde 19,1 azalışla 87,1 milyar dolara inerek piyasa beklentilerinin üzerinde düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 19,1 azalarak 87,1 milyar dolar oldu.

Beklenenden fazla gerileyerek 4 ayın en düşük seviyesine inen dış ticaret açığının, bu dönemde 89,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Dış ticaret açığı, martta 107,7 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Ülkenin ihracatı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak 252,6 milyar dolarla serinin açıklanmaya başlandığı 1950'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşırken ithalatı yüzde 3,4 azalışla 339,7 milyar dolara geriledi.

Ticaret açığı Meksika ile arttı, Çin ve İsviçre ile azaldı

ABD'nin Meksika ile arasındaki ticaret açığı bu dönemde artış gösterirken, Çin ve İsviçre ile olan ticaret açığı azalış kaydetti.

Ülkenin Meksika ile ticaret açığı, nisanda bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 17 artarak 11,5 milyar dolara çıktı.

ABD'nin Meksika'ya ihracatı bu dönemde 27,8 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 39,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD'nin Çin ile arasındaki ticaret açığı ise nisanda yüzde 20 azalarak 34,9 milyar dolara geriledi. İsviçre ile dış ticaret açığı da yaklaşık yüzde 62 azalışla 2,9 milyar dolara indi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (17 milyar dolar), Vietnam (11,1 milyar dolar), Kanada (8,7 milyar dolar), İrlanda (6 milyar dolar), Japonya (5,6 milyar dolar), Almanya (5,2 milyar dolar), Güney Kore (3,9 milyar dolar), Tayvan (3,9 milyar dolar), Hindistan (3,8 milyar dolar), İtalya (3,3 milyar dolar), Malezya (3,1 milyar dolar) ve Fransa (1,7 milyar dolar) yer aldı.

Analistler, dış ticaret verilerinin, ticaretin bu çeyrekte iki yıldan bu yana ilk kez ekonomik büyümeye katkıda bulunabileceğini gösterdiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Sonora, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de dış ticaret açığı nisanda beklenenden fazla geriledi - Son Dakika

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