ABD'de ekim TÜFE aylık yüzde 0,4 arttı, çekirdek enflasyon beklentiyi aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de ekim TÜFE aylık yüzde 0,4 arttı, çekirdek enflasyon beklentiyi aştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD'de ekim TÜFE aylık yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı; çekirdek enflasyon yüzde 0,3 ile yüzde 0,2'lik beklentinin üzerinde geldi. Yıllık veri, geçen yılın aynı dönem verileri bulunmadığından açıklanmadı; barınma endeksi aylık yüzde 0,3 arttı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, eylülde yüzde 0,6 artmıştı.

Yıllık enflasyon verisi açıklanmadı

Ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon verisi ise geçen yılın aynı dönemine ait verilerin bulunmaması nedeniyle açıklanmadı.

Ekim 2025'te hükümetin ödenek kesintisi nedeniyle verilerin toplanamamasından dolayı ilgili endeksler için 12 aylık değişim oranlarının hesaplanamadığı bildirildi.

Yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

Barınma maliyetlerindeki artış öne çıktı

Barınma endeksi ekim ayında aylık yüzde 0,3 artarak tüm kalemleri kapsayan genel endeksteki aylık artışın yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu.

Gıda endeksi ekim ayında yüzde 0,5 yükselirken, evde tüketilen gıda endeksi yüzde 0,4, dışarıda tüketilen gıda endeksi ise yüzde 0,5 arttı.

Enerji endeksi de eylül ayındaki yüzde 5,2'lik artışın ardından ekim ayında yüzde 0,7 yükseldi.

Çekirdek enflasyon da beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE ise ekim ayında eylülde olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
Türkiye’nin en işlek yolunda tipi Ulaşım durma noktasına geldi Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi
Amedspor’dan tarihi transfer Gift Orban’ın bonservisi belli oldu Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
17:22
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
16:53
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
16:45
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18’e yükseldi
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 17:48:38. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de ekim TÜFE aylık yüzde 0,4 arttı, çekirdek enflasyon beklentiyi aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android