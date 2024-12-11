ABD'de Enflasyon Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Enflasyon Artışı

Kasım'da TÜFE, aylık %0,3, yıllık %2,7 artış gösterdi. Barınma ve gıda fiyatları yükseldi.

11.12.2024 17:16
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NEW ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde yükseldi.

Nisan ayından bu yana en yüksek aylık yükselişini kaydeden TÜFE, ekimde de yüzde 0,2 artmıştı.

Ülkede TÜFE, geçen ay yıllık bazda da yüzde 2,7 artış kaydederken, kasımda yıllık enflasyonun üst üste ikinci ay hızlanması dikkati çekti.

Bu dönemde beklentilere paralel gelen yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,6 olmuştu.

Söz konusu dönemde barınma fiyatları aylık yüzde 0,3 yükselirken, TÜFE'deki aylık artışın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu. Gıda fiyatları kasımda aylık yüzde 0,4, benzin fiyatları da yüzde 0,6 artış gösterdi.

Yıllık bazda ise barınma fiyatları yüzde 4,7, gıda fiyatları yüzde 2,4 arttı. Benzin fiyatları ise yıllık bazda yüzde 8,1 azalış kaydetti.

Çekirdek enflasyon da beklentilere paralel arttı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylül ve ekim aylarında olduğu gibi kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artış gösterdi.

Kasımda çekirdek enflasyon da beklentilere paralel gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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