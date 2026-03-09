ABD'de Enflasyon Beklentisi Yüzde 3'e Düştü

NEW ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta yüzde 3'e geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, şubat ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1200 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,1 puan azalarak yüzde 3'e indi.

Tüketicilerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ise değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kalmaya devam etti.

Bu dönemde medyan kazanç artışı beklentisi 0,2 puan azalarak yüzde 2,5'e düştü.

İş gücü piyasası beklentileri, iş kaybı ve genel işsizlik beklentilerinde küçük bir iyileşme olmasına rağmen, kazanç artış beklentilerinin gerilemesi ve yeni iş bulma konusundaki güvenin zayıflamasıyla hafif bir yavaşlama kaydetti.

Hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti şubatta değişim göstermeyerek yüzde 2,9 seviyesinde, harcamalardaki artışa ilişkin beklenti de yüzde 4,9 seviyesinde kaldı.

Maliyetlere yönelik artış beklentileri ise gıda için yüzde 5,3'e, sağlık hizmetleri için yüzde 9,7'ye ve kira için yüzde 5,9'a geriledi. Söz konusu beklenti benzin için yüzde 4,1'e ve üniversite eğitimi için yüzde 9,1'e çıktı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 artmıştı.

Şubat ayına ilişkin TÜFE verileri 11 Mart'ta açıklanacak.