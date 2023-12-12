 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ABD'de TÜFE Kasım ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0'lık beklentinin üstünde arttı. Yıllık TÜFE yüzde 3,1'e geriledi.

12.12.2023 - 16:36,  Güncelleme: 16:51
Abone Ol

ABD Çalışma Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. ABD'de TÜFE kasım ayında yüzde 0,1 arttı. Beklenti değişim olmaması yönündeydi. Yıllık bazda TÜFE beklentiler doğrultusunda yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e geriledi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 0,3 ARTTI

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise ivmelenerek aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Önceki ay yüzde 0,2 artış kaydedilmişti. Yıllık bazda ise değişmeyerek yüzde 4'te kaldı. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4 olacağı yönünde görüş belirtmişlerdi.

ENERJİ FİYATLARI DÜŞTÜ, GIDA FİYATLARI ARTTI

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 5,4 düştü. Gıda fiyatları ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 arttı. Aynı ayda reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,5 artış gösterdi.

ENFLASYON HALA HEDEFİN ÜZERİNDE

ABD'de fiyat baskıları on yılların zirve seviyesinden gerilese de enflasyon hala hedefin üzerinde kalmaya devam ediyor. Güçlü istihdam piyasası ise tüketici harcamalarını ve geniş çapta ekonomiyi destekliyor.

ABD\'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
YORUMLAR

Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı - Son Dakika


16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti
16:36
ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28
Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç edildi Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç edildi
16:12
CHP ile işbirliğini savunan İbrahim Özkan, Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti'den istifa etti CHP ile işbirliğini savunan İbrahim Özkan, Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti'den istifa etti
16:04
Hapşırığını tutmaya çalışan kişinin boğazı patladı Hapşırığını tutmaya çalışan kişinin boğazı patladı
16:00
Eylül Öztürk, adeta savaş açtı! Hakkındaki tüm söylentilere belgelerle cevap verdi Eylül Öztürk, adeta savaş açtı! Hakkındaki tüm söylentilere belgelerle cevap verdi
15:29
Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
15:06
Çorlu'da Eşine Laf Atıldığı İçin Kavga Eden Genç Adam Bıçaklanarak Öldürüldü Çorlu'da Eşine Laf Atıldığı İçin Kavga Eden Genç Adam Bıçaklanarak Öldürüldü

Son Dakika
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:02 Şahinbey Belediyesi "Evlilik Okulu Projesi" ile çiftleri evlendiriyor
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç edildi
16:12 CHP ile işbirliğini savunan İbrahim Özkan, Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti'den istifa etti
16:04 Hapşırığını tutmaya çalışan kişinin boğazı patladı
16:00 Eylül Öztürk, adeta savaş açtı! Hakkındaki tüm söylentilere belgelerle cevap verdi
15:29 Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
15:05 Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi
14:58 Hakaret suçunun ''ön ödeme'' kapsamına alınmasına yönelik düzenleme tepkilere neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 17:08:09. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement