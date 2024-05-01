1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Dolayısıyla İstanbul\'da Yollar Trafiğe Kapatıldı

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"Ankara\'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil"

İstanbul'da 1 Mayıs hareketliliği başladı. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için Taksim Meydanı'na bu yıl da izin verilmedi.

CHP VE DİSK TAKSİM'E YÜRÜYECEK

CHP ve DİSK başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ise Taksim çağrısında bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin Taksim kararını hatırlatan CHP lideri Özgür Özel, 'Bu yasak kararı anayasaya uymamaktır' çıkışında bulundu. CHP ve DİSK, saat 10.00'da Saraçhane'de buluşarak Taksim'e yürüyecek.

ERDOĞAN: TAKSİM MİTİNG ALANI DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Taksim miting alanı değil" diyerek noktayı koydu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yasak kararından geri adım atmazken, sabah saatlerinden itibaren Taksim'e çıkan yollar kapatılmaya başlandı.

İSTANBUL'DA YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurmuştu. Sabah saat 05.30'da polis ekipleri trafiğe kapanacak yolları demir bariyer ve dubalarla keserek cadde ve sokakları trafiğe kapattı. Trafiğe kapatılan cadde ve sokaklara araçlar alınmazken sürücüler ise alternatif güzergahlara sevk edildi.

İŞTE TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

Trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle;