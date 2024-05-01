Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı - Son Dakika
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Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı

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CHP ve DİSK'in yürüyüş çağrısı sonrası İstanbul Valiliği Taksim'e giden tüm yolları bariyer ve TOMA'larla kapatırken Saraçhane'de hareketlilik başladı. Konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri meydanda toplanmaya başlarken alana girmek isteyenler üst aramasından geçirildi.

01.05.2024 08:13  Güncelleme: 08:26
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Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alınırken, alanda toplanmalar başladı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.

İŞÇİ GRUPLARI VE SİYASİ PARTİLER BÖLGEDE

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı.

Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı

TOMALAR YÜRÜYÜŞ YOLLARINI KAPATTI

Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi. Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.

Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
Saraçhane Meydanı\'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
Kaynak: DHA

İstanbul, 1 Mayıs, Taksim, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aydın Yıldız: Sanki savaş çıkacak bu nasıl iştir arkadaş. Emekçi işçi bayramı sonuçta. Tabi geçim sıkıntısı enflasyon bu memlekette dert bitermi. Korkuları başka.. 5 2 Yanıtla
  • Sabri İnce: Sağduyulu olmak lazım. 3 4 Yanıtla
  • ferhat eser: heryeri kapamak ne ya bu ne saçmalık özgürlük engellenemez bırakın insanlar bayramını kutlayıp evlerine dönsün oradaki turistler nereye düştük biz diyordur dünyaya rezil olduk gene 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı - Son Dakika
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