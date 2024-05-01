Saraçhane Meydanı\'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı

3.Sayfa

"Ankara\'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil"

İsrail polisinin öldürdüğü Türk\'le ilgili çarpıcı detaylar

İsrail polisi, kendilerine bıçakla saldıran Türk vatandaşını öldürdü

Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alınırken, alanda toplanmalar başladı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.

İŞÇİ GRUPLARI VE SİYASİ PARTİLER BÖLGEDE

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı.

TOMALAR YÜRÜYÜŞ YOLLARINI KAPATTI

Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi. Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.