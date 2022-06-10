ABD'de enflasyon mayısta 41 yılın yeni zirvesine çıktı - Son Dakika
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ABD'de enflasyon mayısta 41 yılın yeni zirvesine çıktı

10.06.2022 16:14
ABD'de enflasyon mayısta 41 yılın yeni zirvesine çıktı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı.

Piyasa beklentilerini aşan TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,3'lük artış göstermişti.

Benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışlar enflasyonu körükledi

Ülkede TÜFE, mayısta yıllık bazda da yüzde 8,6 artarak piyasa beklentilerini aştı.

Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 8,3 artması yönündeydi.

Yıllık enflasyon 41 yılın yeni zirvesine çıkarken, nisanda yavaşlama göstererek yıllık bazda yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşmişti. ABD'de TÜFE martta yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Söz konusu dönemde barınma, benzin ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Barınma endeksi mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,5 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 10,1'lik artış kaydetti.

Enerji fiyatları ise nisan ayında yaşanan gerilemenin ardından mayısta aylık yüzde 3,9 ve yıllık yüzde 34,6 arttı. Son dönemdeki yükselişiyle dikkati çeken benzin fiyatları, mayısta aylık yüzde 4,1 ve yıllık yüzde 48,7'lik artış gösterdi.

Çekirdek enflasyon beklentilerin aksine arttı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6 ile piyasa beklentilerin aksine yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,9 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,2 artmıştı.

Analistler, enflasyona ilişkin son verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayına kadar 50 baz puanlık faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de enflasyon mayısta 41 yılın yeni zirvesine çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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