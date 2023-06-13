ABD'de enflasyon, son 2 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 4 olarak gerçekleşti - Son Dakika
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ABD'de enflasyon, son 2 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 4 olarak gerçekleşti

ABD'de enflasyon, son 2 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 4 olarak gerçekleşti

13.06.2023 16:20

ABD'de mayıs ayında enflasyon yüzde 0,1 ile beklentinin altında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 4'le son 2 yılın en düşük seviyesine geldi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 4 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 4 OLDU

Yıllık bazda enflasyon yüzde 4,9'dan yüzde 4'e geriledi. ABD'de enflasyon iki yılın en düşük seviyesine indi. Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel arttı.

YÜZDE 9'A KADAR YÜKSELMİŞTİ

ABD Merkez Bankası (FED), enflasyondaki yükseliş sonrası Mart 2022'den bu yana sert faiz artışlarıyla sıkılaştırmaya gitti. ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmüştü. FED mayıs toplantısında faiz oranını 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına çıkarmıştı.

FED KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK

Mayıs toplantısında, geçen yılın mart ayından bu yana 10'uncu faiz artırımını gerçekleştiren banka, faiz oranını toplamda 500 baz puan yükseltti. Enflasyondaki yavaşlama sonrası FED'in yarınki toplantıyı pas geçmesi bekleniyor.

YORUMLAR (1)
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