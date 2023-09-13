ABD'de enflasyon yıllık bazda beklentilerin üzerinde arttı - Son Dakika

ABD'de enflasyon yıllık bazda beklentilerin üzerinde arttı

Son Güncelleme: 13.09.2023 16:15

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,2 olan enflasyonun yüzde 3,6'ya çıkacağı yönündeydi. Enflasyondaki aylık artış ise beklentiye paralel olarak yüzde 0,6 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YILLIK BAZDA 5 AYDIR GERİLİYOR

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,3 seviyesinde geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,3 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi. Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda mart ayında yüzde 5,6 seviyesini gördükten sonraki 5 ayda sürekli düşüş göstermiş oldu.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YILLIK BAZDA YÜZDE 4,3 OLDU

Manşet enflasyonda görülen artışa rağmen, çekirdek enflasyonda yaşanan gerilemenin, Fed'in sıkılaştırma yolunda elini güçlendireceği düşünülüyor. Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 5,6 artarken, yıllık yüzde 3,6 geriledi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,3 artış yaşandı. Ağustos ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 geriledi.

GÖZLER ABD MERKEZ BANKASI'NA ÇEVRİLDİ

Veriler, ekonomide yaşanan canlanmanın fiyat baskılarını yeniden alevlendirdiği yönündeki endişeleri artırıyor. Fed yetkilileri her ne kadar resesyona neden olmadan enflasyonu dizginleyebilecekleri konusunda giderek daha iyimser olsa da, fiyat artışlarında yaşanan son ivmelenme onları faiz oranlarını daha da yükseğe itmeye zorlayabilir.

Bugünkü TÜFE verisi, Fed'in gelecek haftaki toplantısından önce göreceği son önemli veri oldu. Fed'in büyük ölçüde faizleri sabit bırakması bekleniyor. Yatırımcılar Fed'in gelecek hafta faiz oranlarını sabit tutmasını beklemeye devam ederken, kasım ayında faiz artırımına ilişkin beklentiler yüzde 50 civarında seyretti.

Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de enflasyon yıllık bazda beklentilerin üzerinde arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de enflasyon yıllık bazda beklentilerin üzerinde arttı - Son Dakika
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