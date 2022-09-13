ABD'nin enflasyonu piyasaları negatif etkiledi - Son Dakika
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ABD'nin enflasyonu piyasaları negatif etkiledi

13.09.2022 17:00
ABD'nin enflasyonu piyasaları negatif etkiledi

ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarına gelecek ay da devam edebileceği beklentilerini artırırken, pay piyasalarında da satış baskısına neden oldu.

ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarına gelecek ay da devam edebileceği beklentilerini artırırken, pay piyasalarında da satış baskısına neden oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta beklentilerin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3'e yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kaldı.

Söz konusu verinin ardından Fed'in gelecek hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puan faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller ise yüzde 16'ya çıktı.

Öte yandan, veri sonrasında kasım ayındaki Fed toplantısına ilişkin beklentiler ise oldukça karışık bir resim ortaya koyuyor. Buna göre, para piyasalarında yüzde 41 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 50 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 9 ihtimalle 75 baz puan faiz artırılacağı öngörülüyor. Bu sabahki fiyatlamalarda kasımda yüzde 88 ihtimalle 25 baz puan faiz artırılacağı tahmin ediliyordu.

Bu gelişmelerle küresel pay piyasalarında satış baskısı güçlenirken, New York borsasında endeksler güne yüzde 2'ye yakın düşüşle başladı.

Dolar endeksi, verinin ardından yüzde 1,6 yükselerek 109,5'e çıkarken, altının ons fiyatı yaklaşık 30 dolarlık düşüşle 1.700 dolara indi.

Avro/dolar paritesi de yüzde 1,5 değer kaybederek 1,0020'ye gerilerken, Avrupa borsalarında düşüş yüzde 1'i aştı.

Veri sonrası satışların etkisini artırdığı tahvil piyasasında ise ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,29 seviyelerinden yüzde 3,46'ya kadar çıktı.

Küresel piyasalardaki negatif seyir Borsa İstanbul'u da etkiledi. Gün içinde 3.715,28 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, ABD'de açıklanan veri sonrası şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 3.600 seviyelerinde seyrediyor.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin enflasyonu piyasaları negatif etkiledi - Son Dakika

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