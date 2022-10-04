ABD'de fabrika siparişleri ağustosta yatay bir seyir izledi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de fabrika siparişleri ağustosta yatay bir seyir izledi

04.10.2022 18:10
ABD'de fabrika siparişleri ağustosta yatay bir seyir izledi

ABD'de fabrika siparişleri, ağustosta yatay bir seyir izledi.

ABD'de fabrika siparişleri, ağustosta yatay bir seyir izledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri ağustosta bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 548,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa beklentilerinin aksine yatay seyreden fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu.

Fabrika siparişleri, temmuzda ise yüzde 1'lik azalış göstermişti.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,2 azalışla 272,7 milyar dolara gerilerken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,2 artarak 275,7 milyar dolara çıktı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

YORUMLAR
500
LG, OLED TV Teknolojisinde Devrim Yaratacak! LG, OLED TV Teknolojisinde Devrim Yaratacak! ABD'de ara seçimler öncesi kürtaj tartışmaları tırmanıyor ABD'de ara seçimler öncesi kürtaj tartışmaları tırmanıyor ABD'nin İslamabad Büyükelçisi, Azad Cammu Keşmir'i ziyaret etti ABD'nin İslamabad Büyükelçisi, Azad Cammu Keşmir'i ziyaret etti
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de fabrika siparişleri ağustosta yatay bir seyir izledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:50 Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki adam otobüsünün altında kaldı
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
23:01 Müzisyen Onur Şener cinayetine adı karışan Bakanlık müfettişleri görevden uzaklaştırıldı
22:46 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 mağlup etti
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
22:12 Kurt sürüsü ile karşılaşan antilop sürüsünün yaptıkları şaşkına çevirdi!
21:07 ABD'de korku yaratan seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 00:22:39. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de fabrika siparişleri ağustosta yatay bir seyir izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement