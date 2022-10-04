Buna göre, ülkede fabrika siparişleri ağustosta bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 548,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › ABD'de fabrika siparişleri ağustosta yatay bir seyir izledi - Son Dakika

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