ABD'de Fabrika Siparişleri Artış Gösterdi

ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı ocakta yüzde 0,1 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarak 620,1 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel bir artış kaydeden fabrika siparişleri, geçen yıl aralıkta yüzde 0,4 azalmıştı.

Dayanıklı mal siparişleri ocakta yatay bir seyir izlerken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,3 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.