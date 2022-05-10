ABD'de hane halkı borcu ilk çeyrekte 16 trilyon dolara yaklaştı - Son Dakika
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ABD'de hane halkı borcu ilk çeyrekte 16 trilyon dolara yaklaştı

10.05.2022 18:48
ABD'de hane halkı borcu ilk çeyrekte 16 trilyon dolara yaklaştı

ABD'de hane halkı borcu, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,7 artışla 15,8 trilyon dolara yükseldi.

ABD'de hane halkı borcu, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,7 artışla 15,8 trilyon dolara yükseldi.

Fed'in New York şubesince hazırlanan 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin Hane Halkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Buna göre, Amerikalıların toplam hane halkı borcu, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,7 artarak 15,8 trilyon dolara çıktı.

Bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 266 milyar dolarlık artış kaydeden hane halkı borcu, neredeyse 16 trilyon dolara yaklaştı. Söz konusu borç, yıllık bazda ise 1,2 trilyon dolar arttı.

Konut kredisi borçları 11 trilyon doları aştı

Bu dönemde ülkede, hane halkı borcunun artmasında konut kredileri kaynaklı borçlardaki yükseliş etkili oldu.

Konut kredileri, Amerikalıların hane halkı borcunda yüzde 71 ile en yüksek payı alırken söz konusu borç kalemi ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 250 milyar dolar arttı ve 11,2 trilyon dolara ulaştı.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,6 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,5 trilyon dolarla otomobil kredileri ve 840 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde öğrenci kredileri kaynaklı borçlar 14 milyar dolar ve otomobil kredileri kaynaklı borçlar 11 milyar dolar arttı.

Kredi kartı borçları ise bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 15 milyar dolarlık azalış gösterdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de hane halkı borcu ilk çeyrekte 16 trilyon dolara yaklaştı - Son Dakika


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