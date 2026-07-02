ABD'de Haziran İstihdam Verileri Açıklandı - Son Dakika
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ABD'de Haziran İstihdam Verileri Açıklandı

02.07.2026 16:25
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ABD'de tarım dışı istihdam 57 bin kişi arttı, işsizlik oranı ise %4,2'ye geriledi.

NEW ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 57 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'ye geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam haziranda 57 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tarım dışı istihdamın bu dönemde 114 bin kişi artması öngörülüyordu.

İstihdam, profesyonel ve ticari hizmetler, sosyal yardım ve sağlık hizmetleri alanlarında artış eğilimini sürdürürken, eğlence ve konaklama sektöründe ise istihdam kaybı yaşandı.

Tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamda nisanda kaydedilen artış 179 binden 148 bine, mayıs ayında yaşanan artış 172 binden 129 bine düşürüldü.

İşsizlik oranı geriledi

ABD'de işsizlik oranı haziranda yüzde 4,2'ye geriledi. Piyasa beklentileri bu dönemde işsizlik oranının mayısta olduğu gibi yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı haziranda 213 bin azalarak 7 milyon 94 bine indi. İş gücüne katılma oranı da 0,3 puan azalışla yüzde 61,5'e düştü.

Haftalık ortalama çalışma saati, haziranda değişim göstermeyerek 34,3 oldu. ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,5 artarak 37,64 dolara ulaştı.

Haziranda piyasa beklentilerine paralel artan ortalama saatlik kazanç, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Haziran İstihdam Verileri Açıklandı - Son Dakika

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