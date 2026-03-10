ABD'de İkinci El Konut Satışları Artış Gösterdi - Son Dakika
ABD'de İkinci El Konut Satışları Artış Gösterdi

10.03.2026 17:58
Şubatta ikinci el konut satışları, beklentilerin üstünde yüzde 1,7 artışla 4,09 milyon oldu.

ABD'de ikinci el konut satışları şubatta yüzde 1,7 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), şubat ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışı mevsim etkilerinden arındırılmış olarak şubatta aylık bazda yüzde 1,7 artarak 4,09 milyona yükseldi.

İkinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 3,89 milyon olması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ikinci el konut satış sayısı, ocakta yüzde 5,9 azalışla 4,02 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el konut satışları şubatta yıllık bazda ise yüzde 1,4 geriledi.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, şubatta yıllık bazda yüzde 0,3 artarak 398 bin dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satın alınabilirliğinin iyileştiğini ve tüketicilerin buna yanıt verdiğini belirtti.

Buna karşın pandemi öncesindeki satış seviyelerine dönmek için hala uzun bir yol olduğunu kaydeden Yun, 2019'a kıyasla 6 milyondan fazla yeni istihdam yaratılmasına rağmen yıllık konut satışlarının 1 milyon azaldığını aktardı.

Yun, konut satışlarındaki mütevazı artışa rağmen gerçek konut talebinin ücret artışları ve istihdam kazanımlarına kıyasla hala zayıf seyrettiğini ifade etti.

Mortgage faizlerinin geçen yıla göre daha düşük olduğunu, konut stoklarının ise arttığını ancak artışın yavaş seyrettiğini belirten Yun, "Gelecek aylarda talep belirgin şekilde artar ve arz artışını geride bırakırsa konut fiyatları kaçınılmaz olarak yükselecektir. Bu nedenle konut fiyat artışını sınırlamak, konut satın alınabilirliğini iyileştirmek ve işlem hacmini artırmak için arzın artırılması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

