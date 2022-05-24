ABD'de imalat sanayi PMI 3 ayın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika
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ABD'de imalat sanayi PMI 3 ayın en düşük seviyesine geriledi

24.05.2022 17:28
ABD'de imalat sanayi PMI 3 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık bazda 1,7 puan azalışla 57,5'e inerek 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık bazda 1,7 puan azalışla 57,5'e inerek 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

S&P Global, ABD'nin mayıs ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, mayısta bir önceki aya kıyasla 1,7 puan azalarak 57,5 değerine düştü.

Bu dönemde piyasa beklentileri ile paralel bir seyir izleyen ve 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks, nisanda 59,2 olarak kaydedilmişti.

ABD'de hizmet sektörü PMI ise mayısta geçen aya göre 2,1 puan azalarak 53,5'e indi.

Söz konusu dönemde 4 ayın en düşük seviyesine inen endeksin 55,2 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Mayısta beklenenden fazla düşüş gösteren hizmet sektörü PMI, nisanda 55,6 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da mayısta aylık 2,2 puan azalarak 53,8 oldu. Hizmet sektöründe olduğu gibi 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen bileşik PMI, nisanda 56 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, mayıs ayı öncü verilerinin ekonomik büyüme hamlesinin daha da ivme kaybettiğini gösterdiğini belirtti.

Ekonomik büyümenin mart ayında gördüğü zirveden bu yana yavaşladığına işaret eden Williamson, "Şirketler, talebin yaşam maliyeti, yükselen faiz oranları ve daha geniş bir ekonomik yavaşlama konusundaki endişelerden dolayı baskı altına girdiğini bildiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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Kaynak: AA

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