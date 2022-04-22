ABD'de imalat sanayi PMI 7 ayın zirvesine çıktı - Son Dakika

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda aylık bazda 0,9 puan artışla 59,7'ye çıkarak 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global, ABD'nin nisan ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, nisanda bir önceki aya kıyasla 0,9 puan artarak 59,7 değerine yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösteren endeksin 58,2 değerini alması bekleniyordu.

Nisanda 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşan endeks, martta 58,8 olarak kaydedilmişti.

Hizmet sektörü PMI 3 ayın en düşük seviyesine indi

ABD'de hizmet sektörü PMI ise nisanda geçen aya göre 3,3 puan azalarak 54,7'ye geriledi.

Söz konusu dönemde 3 ayın en düşük seviyesine inen endeksin mart ayında olduğu gibi 58 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da nisanda aylık 2,6 puan azalarak 55,1 oldu. Hizmet sektöründe olduğu gibi 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen bileşik PMI, martta 57,7 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, nisan ayı PMI anketlerinin mart ayında görülen güçlü toparlanmaya kıyasla yükselişin bir miktar ivme kaybettiğine işaret ettiğini belirtti.

Ters rüzgarların yanı sıra ekonomik görünüm ve sıkılaşan para politikasına ilişkin artan endişelerin nisanda görünüme dair güvenin keskin bir şekilde düşmesine neden olduğuna işaret eden Williamson, genel ekonomik büyüme hızı ve istihdamın nispeten sağlam kaldığını, odağın ise şimdilik rekor düzeyde yüksek seyreden enflasyonist baskıları dizginleme ihtiyacına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğini ifade etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.