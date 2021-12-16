Üye Girişi
ABD'de imalat sanayi PMI, aralıkta bir yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika

ABD'de imalat sanayi PMI, aralıkta bir yılın en düşük seviyesine geriledi

16.12.2021 18:55
ABD'de imalat sanayi PMI, aralıkta bir yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta aylık bazda 0,5 puan azalarak 57,8'e düşerek 12 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta aylık bazda 0,5 puan azalarak 57,8'e düşerek 12 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin aralık ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak 57,8 değerine indi. Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren endeksin 58,5 değerini alması bekleniyordu. Son bir yılın en düşük seviyesine gerileyen endeks, kasımda 58,3 olarak kaydedilmişti.

Hizmet sektörü PMI da aralıkta geçen aya göre 0,5 puan azalarak 57,5'e düştü. Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeksin 58,5 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, kasımda 58 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aralıkta geçen aya kıyasla 0,3 puan azalışla 56,9 oldu. 3 ayın en düşük seviyesine inen bileşik PMI, kasımda 57,2 olarak hesaplanmıştı.

"Veriler, artan vakalar ve Omicron varyantına karşı ekonomik faaliyetin direnç gösterdiğine işaret ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, verilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalara ve Omicron varyantına karşı ekonomik faaliyetin direnç gösterdiğine işaret ettiğini belirtti.

Tedarik zinciri aksamalarında belirgin bir gevşeme olduğunu aktaran Williamson, bununla birlikte artan üretimin ham madde fiyatlarındaki baskıyı azaltmaya yardımcı olduğunu kaydetti.

Williamson, artan ücret artışının, ulaşım maliyetlerinin ve yüksek enerji fiyatlarının hizmet sektörü enflasyonunu yeni zirvelere taşıma endişesi olduğuna dikkati çekerek, Omicron varyantı nedeniyle küresel tedarik zincirinde yeni bir aksamanın mal fiyatları üzerinde yeniden yukarı yönlü baskıya yol açabileceğini vurguladı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Araştırma, Omicron, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de imalat sanayi PMI, aralıkta bir yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:55 Asgari ücret alan kişiler, vergi kesintileri kaldırıldığı için AGİ alamayacak
18:45 Galatasaray'da Köksal Ünlü de istifa etti
18:22 Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni dönemin adını koydu: Türkiye Ekonomi Modeli
17:59 2022 yılı asgari ücretinin işverene maliyeti 5 bin 879 lira olacak
17:59 Son Dakika! Dolar ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
17:58 Kimse görmüyor sandılar ama birlikte olma anları fotoğrafçı tarafından görüntülendi
17:38 Ali Babacan: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak
17:37 Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı
17:37 Merkez Bankası'nın kararında dikkat çeken ifade!
17:37 Asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı tavanı, işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi
Asgari ücret alan kişiler, vergi kesintileri kaldırıldığı için AGİ alamayacak Asgari ücret alan kişiler, vergi kesintileri kaldırıldığı için AGİ alamayacak         
18:55
Galatasaray'da Köksal Ünlü de istifa etti Galatasaray'da Köksal Ünlü de istifa etti         
18:45
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer         
13:35
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü         
12:40
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 19:01:35. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de imalat sanayi PMI, aralıkta bir yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement