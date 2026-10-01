ABD'de inşaat harcamaları ağustosta aylık yüzde 0,9 arttı, yıllık yüzde 1,7 düştü

ABD'de inşaat harcamaları ağustosta aylık yüzde 0,9 arttı, yıllık yüzde 1,7 düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre ABD inşaat harcamaları ağustosta aylık yüzde 0,9 artarak 2 trilyon 203,1 milyar dolara çıktı. Piyasa yatay seyir beklerken harcamalar yıllık yüzde 1,7 azaldı; kamu harcamaları yüzde 0,2, özel sektör harcamaları yüzde 1,1 arttı.
NEW ABD'de inşaat harcamaları ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi.
ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat harcamaları ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,9 artışla 2 trilyon 203,1 milyar dolara yükseldi.
Piyasa beklentisi, inşaat harcamalarının bu dönemde yatay seyretmesi yönündeydi. İnşaat harcamaları temmuzda yüzde 0,1 azalarak 2 trilyon 184,5 milyar dolar olmuştu.
Kamu inşaat harcamaları ağustosta yüzde 0,2, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 1,1 arttı.
İnşaat harcamaları ağustosta yıllık bazda ise yüzde 1,7 düşüş kaydetti.??????????????
Kaynak: AA
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