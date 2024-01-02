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ABD'de inşaat harcamaları, piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi - Son Dakika
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ABD'de inşaat harcamaları, piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi

ABD'de kasım ayında inşaat harcamaları, piyasa beklentilerinin altında yüzde 0,4 artış gösterdi. Ülkede inşaat harcamaları 2 trilyon 50 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kamu inşaat harcamaları yüzde 0,7 düşerken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,7 arttı. Yıllık bazda ise inşaat harcamaları yüzde 11,3 arttı.

ABD\'de inşaat harcamaları, piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi
02.01.2024 - 18:53,
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NEW ABD'de inşaat harcamaları, kasımda yüzde 0,4 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak 2 trilyon 50 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi. İnşaat harcamaları ekimde yüzde 1,2 artmıştı.

Kamu inşaat harcamaları kasımda yüzde 0,7 düşerken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,7 artış kaydetti.

İnşaat harcamaları, kasımda yıllık bazda da yüzde 11,3'lük artış gösterdi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de inşaat harcamaları, piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi - Son Dakika
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