ABD'de ISM imalat endeksi 2 yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de ISM imalat endeksi 2 yılın en düşük seviyesine geriledi

01.07.2022 18:04
ABD'de ISM imalat endeksi 2 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla 3,1 puan azalışla 53'e inerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla 3,1 puan azalışla 53'e inerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

ISM, haziran ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla 3,1 puan azalarak 53'e geriledi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş göstererek 2 yılın en düşük seviyesine gerileyen verinin 54,9 değerini alması öngörülüyordu.

İmalat sanayi büyümesinin ivme kaybettiğine işaret eden endeks, mayısta 56,1 değerinde gerçekleşmişti.

Üretim endeksi haziranda aylık 0,7 puan artışla 54,9 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 5,9 puan azalışla 49,2 seviyesine düştü.

Yeni siparişlere ilişkin endekste iki yıldan bu yana ilk kez yaşanan düşüş, artan faiz oranlarının talebe zarar verdiğini gösterdi.

İstihdam endeksi de aynı dönemde 2,3 puan azalarak 47,3'e indi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 15 alt sektörü büyüme kaydederken, küçülme gösteren sektörler kağıt ürünleri, ahşap ürünleri ve mobilya oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Öte yandan, S&P Global tarafından açıklanan hazirana ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 52,4'ten 52,7'ye revize edildi.

Yukarı yönlü revizyona rağmen enflasyonist baskılar nedeniyle yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesinde seyreden imalat sanayi PMI verisi, mayısta 57 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, hayat pahalılığı nedeniyle hanehalkı talebinin soğudu, şirketlerin sermaye harcamalarının da sıkılaşan finansal koşullar ve karamsar görünüm nedeniyle ılımlı hale gelme belirtileri gösterdiği kaydedildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

YORUMLAR
500
ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Erdoğan'a Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Erdoğan'a Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu ABD'liler kürtaj ve kadın haklarını eskisine göre daha fazla önceliyor ABD'liler kürtaj ve kadın haklarını eskisine göre daha fazla önceliyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de ISM imalat endeksi 2 yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 18:10:49. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de ISM imalat endeksi 2 yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement