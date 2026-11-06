ABD'de işsizlik ekimde yüzde 4,1'e gerilerken tarım dışı istihdam 165 bin kişi arttı

ABD'de işsizlik ekimde yüzde 4,1'e gerilerken tarım dışı istihdam 165 bin kişi arttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de ekimde tarım dışı istihdam 165 bin kişi arttı ve bu artış beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte ABD'de aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi.
ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 165 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi
Kaynak: AA
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