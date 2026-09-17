ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 12 Eylül haftasında 196 bine geriledi - Son Dakika
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 12 Eylül haftasında 196 bine geriledi

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada 10 bin azalarak 196 bine indi. Başvuru sayısı böylece 207 binlik piyasa beklentisinin altında kaldı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Eylül ile biten haftada 196 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişilik azalışla 196 bine geriledi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 207 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 206 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 750 kişi azalarak 203 bin 250'ye indi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 5 Eylül ile biten haftada 39 bin azalışla 1 milyon 730 bine düştü.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleriİşsizlik maaşıEkonomiEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 12 Eylül haftasında 196 bine geriledi - Son Dakika
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