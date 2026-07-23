ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 57 Yılın En Düşük Seviyesinde - Son Dakika
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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 57 Yılın En Düşük Seviyesinde

23.07.2026 16:35
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 187 bine gerileyerek 1969'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Temmuz ile biten haftada 187 bine gerileyerek 1969'dan bu yana (57 yıl sonra) en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 18 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi azalarak 187 bine indi.

Böylece, ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 1969'da kaydedilen 187 binlik verinin ardından yine aynı seviyeye düşmüş oldu.

Piyasa beklentisi, bu dönemde işsizlik maaşı başvuru sayısının 211 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 208 binden 209 bine yukarı yönlü revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 7 bin 250 azalışla 207 bin 500'e geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 11 Temmuz ile biten haftada 2 bin kişi azalarak 1 milyon 796 bine indi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İşsizlik maaşı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 57 Yılın En Düşük Seviyesinde - Son Dakika

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