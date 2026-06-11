ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Artıyor - Son Dakika
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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Artıyor

11.06.2026 16:07
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6 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 229 bine çıktı.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 6 Haziran ile biten haftada 229 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 6 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 229 bine yükseldi.

Şubat başından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularına ilişkin piyasa beklentisi, 220 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 225 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 4 bin 250 artışla 219 bine çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı 30 Mayıs ile biten haftada 24 bin kişi artarak 1 milyon 795 bine yükseldi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İşsizlik maaşı, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Artıyor - Son Dakika

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