ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü - Son Dakika
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü

30.06.2022 16:19
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Haziran ile biten haftada 231 bine gerileyerek beklenenden az düşüş gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Haziran ile biten haftada 231 bine gerileyerek beklenenden az düşüş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 25 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 231 bine indi.

Düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 228 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 229 binden 233 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 7 bin 250 artarak 231 bin 750 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 18 Haziran ile biten haftada 3 bin kişi azalarak 1 milyon 328 bin seviyesine geriledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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