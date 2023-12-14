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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında - Son Dakika
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Aralık ile biten haftada 202 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İşsizlik maaşı başvuruları sayısı, iki ayın en düşük seviyesine gerileyerek 220 bin olması öngörülen rakamın altında kaldı.

ABD\'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında
14.12.2023 - 17:53,
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Aralık ile biten haftada 202 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 9 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 19 bin kişi azalarak 202 bine düştü.

İki ayın en düşük seviyesine gerileyen ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvuruları sayısının 220 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 220 binden 221 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı bir önceki haftaya kıyasla 7 bin 750 azalarak 213 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 2 Aralık ile biten haftada 20 bin kişi artarak 1 milyon 876 bine yükseldi.

Kaynak: AA
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